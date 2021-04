Coppa di Scozia, derby di Glasgow: nel dentro-fuori Rangers e Celtic ricordano il principe Filippo

I Rangers, dopo 2 vittorie e 1 pareggio in campionato, hanno fatto molto bene contro il Celtic anche in coppa di Scozia

Il duca di Edimburgo, un titolo nobiliare scozzese. La Glasgow del calcio non poteva non ricordare la figura del principe Filippo, scomparso a 99 anni di età. E' accaduto ad Ibrox Park, con Rangers e Celtic di nuovo di fronte per il quarto derby stagionale, negli ottavi di finale di coppa di Scozia. Una sorta di finale molto anticipata, gara secca senza andata e ritorno. Il Celtic ha vinto le ultime quattro edizioni della Scottish Cup, della quale è il primatista assoluto con 40 vittorie, seguito dai Rangers con 33. Gli Hoops temono di finire una stagione senza trofei per la prima volta dal 2009/10 e quindi, pur partendo da sfavoriti, puntavano molto su questa partita. Ma non è andata benissimo per il Celtic...