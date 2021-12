Covid, il derby Old Firm a Celtic Park limitato a 500 tifosi: l’annuncio del governo scozzese

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato che tutti gli eventi all'aperto nel paese saranno limitati a 500 spettatori; il derby Celtic-Rangers del 2 gennaio e il derby di Edimburgo il giorno successivo saranno a porte quasi chiuse.

Il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha annunciato che tutti gli eventi all'aperto nel paese saranno colpiti dalle nuove restrizioni che limiteranno le presenze a 500 spettatori da Santo Stefano in poi per tre settimane. Sturgeon ha rivelato le nuove misure in parlamento martedì, che richiederanno anche il distanziamento fisico di un metro tra coloro che partecipano a qualsiasi evento all'aperto durante quel periodo.