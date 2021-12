Da El Shaarawy a Giorgia Rossi: Ludovica Pagani torna sulla sua “Casa” su YouTube

Ludovica Pagani torna su YouTube con quattro puntate natalizie di "Casa Pagani"

Reduce da Parigi, dove i siti che riprendono la sua foto social l'hanno descritta come l'italiana che "illumina la Torre Eiffel", la nuova Eva Kant, così viene ribattezzata anche Ludovica Pagani, si prepara alla nuova edizione di "Casa Pagani" per la sua prima Christmas Edition. Sono quattro le nuove puntate del format per YouTube creato a gennaio del 2020 da Ludovica Pagani, 26 anni, influencer bergamasca e che incanta con la sua bellezza i suoi oltre tre milioni di follower (2,9 milioni su Instagram e 920 mila su TikTok).

Classe 1995, Ludovica Pagani è una modella, influencer, conduttrice tv e speaker radiofonica. È laureata in Economia e Management. Nel suo curriculum svariate esperienze a Sportitalia e TeleLombardia ma anche a Quelli che il calcio su Rai Due e a RDS. La Pagani è tra le 100 influencer più seguite in Italia. Tra le sue migliori amiche l'ereditiera Elettra Lamborghini. L'arrivo di Mourinho alla Roma, ha indotto Stephan El Shaarawy a concentrarsi solo sul calcio ponendo fine alla loro relazione, mai ufficiale ma di cui tutti parlavano. Nonostante questo, Ludovica continua a macinare prodotti e iniziative.

Nominata da «Forbes Italia» tra le 100 under 30 più influenti del futuro, Pagani ha iniziato l’attività sui social 5 anni fa, anche se sogna di affermarsi come conduttrice televisiva. Dopo Sportitalia e Quelli che il calcio, con tanta simpatia per l'Atalanta ("Una grande squadra, in crescita, merito di Gasperini che ha fatto la differenza", ha dichiarato al Corriere della Sera di Bergamo), riecco dunque "Casa Pagani", proprio da domenica 12 dicembre, dove si ritroveranno le tiktoker Norma, diventata popolare per le lezioni di inglese; Kiro Ebra, che spopola grazie alle parodie; Giorgia Rossi, giornalista sportiva di Dazn; Debora Massari, che ha seguito le orme del padre, il famoso pasticcere Iginio; e l’attore Luca Ravenna. Tra le novità , il progetto ideato dall’Unicef, il "Regalo sospeso".