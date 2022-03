Da San Siro al derby di Praga: arbitro polacco per la super sfida Slavia-Sparta

Lo Slavia Praga arriva al derby con 57 punti, gli stessi del Viktoria Plzen. Lo Sparta è terzo a quota 50, ma fino ad oggi ha giocato una partita in meno e se vincesse il derby...

Come hanno annunciato, così hanno fatto. Il derby di Praga di campionato Slavia-Sparta di domenica molto seguito sarà guidato dall'arbitro di calcio polacco Szymon Marciniak e dai suoi connazionali. Non era un segreto che i vertici del calcio stessero valutando il coinvolgimento di arbitri stranieri per la grande sfida. L'ultima volta che in Repubblica Ceca aveva diretto un arbitro straniero risale al 9 maggio 2015. Era stato lo spagnolo David Fernández Borbalán nella partita Sparta Praga-Viktoria Plzeň.

Il quartetto polacco sarà in campo domenica sul terreno dello Slavia Praga contro i grandi rivali dello Sparta Praga. Come annunciato da Radek Příhoda, presidente della giuria della Federcalcio della Repubblica Ceca (FACR), Szymon Marciniak è stato delegato al derby Slavia-Sparta insieme ai suoi connazionali, gli assistenti Adam Kupsik, Michal Obukowicz e il varista Tomasz Kwiatkowski. "Sono contento che abbiamo avuto un arbitro famoso con molta esperienza dai massimi livelli internazionali per la nostra partita più esposta. Abbiamo precedentemente annunciato una variante con una delegazione di un arbitro straniero per la partita menzionata. Allo stesso tempo, abbiamo percepito l'accordo di entrambi i club su questa soluzione", sottolinea il capo commissione. Marciniak, 41 anni, è attivo sulla scena internazionale da 11 anni. Ha diretto cinque partite di Champions League in questa stagione, l'ultima nel duello di febbraio Inter-Liverpool a San Siro.