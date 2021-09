Demolizione da derby galiziano: le ruspe di La Coruña abbattono lo stadio di…Vigo

Anche se sembra un gioco di parole, a volte il mondo del calcio va oltre la realtà. Sembra che sia arrivato il derby definitivo, perché La Coruña, rivale galiziana, sta distruggendo lo stadio Balaídos di Vigo.

Proprio così, la società incaricata di demolire la tribuna Marcador dello stadio Balaídos di Vigo, quello in cui giocarono anche gli azzurri ai Mondiali dell'82 nel girone eliminatorio, per costruirne uno più moderno, si chiama Demoliciones Coruña. Non sappiamo se il Deportivo de La Coruña abbia qualcosa a che fare con questa azienda. Ma certamente, nel nome del derby galiziano, i lavoratori di La Coruña si stanno divertendo molto a distruggere il tempio del Celta Vigo, vista la rivalità esistente fra le due città e le due squadre galiziane.

Scherzi a parte, a volte le coincidenze della vita sono incredibili. In questo caso, Demoliciones Coruña distrugge gli spalti del Balaídos. Una partita di calcio che sembra andare oltre l'arena sportiva. Il Celta ha iniziato la demolizione dello stand Marcador lo scorso agosto, i lavori dureranno al massimo due mesi. Con esso un pezzo della storia del club di Vigo si ridurrà in polvere. Tuttavia, al suo posto fiorirà un nuovo e moderno stand con otto ascensori, come annunciato dal sindaco di Vigo, Abel Caballero. La differenza più grande sarà che sarà collocato una trentina di metri più avanti. Il suo nuovo posto sarà a pochi metri dalla porta del Balaídos. Quindi il futuro settore Marcador sarà quasi ai piedi del campo. L'investimento necessario per realizzare i lavori sarà di circa 17 milioni di euro, denaro messo a disposizione dal Comune di Vigo e dalla Diputación de Pontevedra. Il termine per la demolizione è fissato in due mesi e poi bisognerà rialzare le tribune. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2022.