Derby a favore degli sfollati del vulcano di La Palma: vincono il Siviglia e la solidarietà

Più di 400 spettatori sugli spalti di Tablantes e migliaia di followers da tutto il mondo hanno seguito il Derby di solidarietà che tiktokers e youtubers hanno giocato i per raccogliere fondi per le persone colpite dal vulcano La Palma.

Il primo derby di solidarietà per la Palma (emissione straordinaria di cenere dal vulcano alle Canarie, 7500 persone evacuate) è stato un clamoroso successo sia in termini di partecipazione che di risonanza, visto che quasi mezzo migliaio di persone si sono radunate lunedì pomeriggio allo Stadio Comunale di Tablantes per assistere alla partita.

L'incontro, organizzato da giovani creatori di contenuti su diversi social network come TikTok, Youtube, Twitch o Instagram , in collaborazione con il Cabildo Insular de La Palma, è stato vinto dalla squadra del Siviglia, guidata da Lucía Gómez per due gol a zero contro il Betis.