Derby alsaziano, annullati 23mila biglietti: tutti venduti i 5mila posti di Metz-Strasburgo

Lavoraccio per la biglietteria del Metz in ottica derby di Alsazia e Lorena...

A seguito delle misure del governo adottate il 27 dicembre, il numero di spettatori ammessi negli stadi di calcio è stato limitato a 5.000 persone per le prossime tre settimane in Francia. Di conseguenza, il derby molto atteso tra Metz terzultimo in classifica e Strasburgo a metà classifica in Ligue 1 in programma domenica 9 gennaio alle ore 15:00, si svolgerà con una capienza di pubblico ridotta.