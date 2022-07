Derby Alvinegro: un tifoso del Santos salta in campo e aggredisce il portiere del Corinthians

Cassio, portiere del Corinthians, non ha potuto festeggiare nel migliore dei modi la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale di Coppa del Brasile. Il Timao ha vinto 4-0 all'andata e ha perso di misura 1-0 sul campo del Peixe al ritorno, ma la partita si è conclusa con l'amaro in bocca per l'attacco subìto dal portiere.