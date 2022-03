Derby “amichevole” in Australia? Rabbia dei tifosi, i Rangers pensano alla rinuncia…

I Rangers stanno valutando la possibilità di ritirarsi dalla Supercoppa di Sydney con l'amichevole con il Celtic a questo punto quanto mai a rischio.

I Rangers di Glasgow dovrebbe volare a Sydneyentro la fine dell'anno per prendere parte al torneo a quattro squadre, durante la pausa per i Mondiali, dove ad attenderli ci sarebbe uno storico derby contro i rivali del Celtic. Storico perchè giocato non a Glasgow e storico perchè "amichevole".

Ma ora potrebbero esserci un'inversione di marcia dopo che la decisione ha attirato pesanti critiche da parte dei tifosi. Il club di Ibrox aveva sposato l'idea per il gettone molto cospicuo: secondo il capo del marketing James Bisgrove valeva più soldi di quanto sarebbe stato vincere il titolo di Premiership scozzese. Tuttavia, i soldi non sono sufficienti per coinvolgere i tifosi, che hanno fatto conoscere i loro sentimenti circa questa iniziative. I gruppi di fan dei Rangers hanno discusso su come esercitare pressioni sui dirigenti affinché invertano la loro decisione di dirigersi a oltre 10.000 miglia di distanza da Glasgow a novembre.