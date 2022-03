Derby basco alla Real Sociedad: 2 arresti e lancio di oggetti contro la Polizia nel pre-gara

Lanci contro gli agenti in assetto antisommossa

L'Alaves penultimo in classifica nella Liga ha perso di misura il derby basco sul campo della Real Sociedad che si è imposta grazie al gol di Martin Zubimendi dopo 70 minuti di gioco. Ma prima della gara ci sono stati, inattesi, scontri fra le due tifoserie. Ci sono stati lanci di oggetti contundenti in Plaza Armerias, a San Sebastian, che hanno costretto la polizia antisommossa a intervenire.

Gli agenti hanno quindi arrestato due giovani di 23 e 24 anni, proprio in Plaza Armerias, nei pressi dello stadio Anoeta, accusati di un reato di disordini pubblici in vista della partita tra Real e Alavés. I due giovani sono accusati della loro presunta partecipazione al lancio di razzi, bottiglie e ciottoli contro i furgoni dei poliziotti del cordone di sicurezza del match calcistico, come conferma Eldiariovasco.com.