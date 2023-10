Derby bretone fra Rennes e Nantes: tifosa “palpata” e cori omofobi…

La giovane aggredita allo stand Mordelles ha dato la sua testimonianza a So Foot: “Ci siamo seduti in piedi, come al solito. All'inizio niente da segnalare, poi al momento del primo gol di Benjamin Bourigeaud, il ragazzo dietro di me inizia ad essere tattile con me. Mi mette una mano sulla spalla, era completamente ubriaco... Beh, mi sento a disagio, ma lascio perdere. Successivamente la sua mano scende sempre di più verso il mio seno. Il mio ragazzo ha capito cosa stava cercando di fare e ha provato ad alzare la mano con il braccio per non abbassarla troppo".