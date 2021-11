Derby da bollino rosso fra Reggiana e Cesena: allerta in Stazione, record di pubblico

Scontro al vertice da derby in Serie C. Grande rivalità e task force delle forze dell'ordine...

Al derby Modena-Reggiana di due mesi fa hanno assistito quasi 8mila spettatori. Ma per Reggiana-Cesena di oggi, con la capolista emiliana che riceve i bianconeri secondi in classifica nel girone B di Serie C, il muro potrebbe essere abbattuto, visto che già 7200 tifosi hanno acquistato il biglietto e che la prevendita resterà aperta fino al calcio d'inizio di questo pomeriggio.

Allerta massima non solo in termini di classifica ma anche in chiave ordine pubblico per Reggiana-Cesena. Nel timore di tafferugli, le forze dell’ordine hanno predisposto una vera e propria task force affinché si eviti qualsiasi scintilla fra tifoserie animate da una profonda e storica rivalità. Il mezzogiorno di fuoco scatterà, secondo il Resto del Carlino, quando arriverà alla vecchia stazione il treno con circa 250 tifosi cesenati. Da quanto emerge da Cesena, gli ultras arriveranno proprio in treno, all’interno di un gruppo che sarà rimpolpato da chi si unirà alla spedizione lungo il tragitto a Forlì, Faenza e altre località almeno in parte bianconere.