Derby delle Asturie, 12 poliziotti feriti nel 2017: 2 anni di reclusione per 15 tifosi del Gijon

I quindici accusati Ultraboys sono stati condannati per il reato di disordini pubblici, mentre dieci di loro hanno anche ammesso la propria responsabilità anche per il reato di aggressione.

Il tribunale provinciale asturiano ha condannato quindici membri dei Peña Ultraboys dello Sporting Gijon a pene fino a due anni di reclusione e al divieto di avvicinarsi a meno di cento metri dallo stadio El Molinón per un periodo fino a tre anni e mezzo per gli incidenti avvenuti nel 2017 prima di un derby contro il Real Oviedo, che ha provocato dodici poliziotti feriti.

La Procura, che ha raggiunto un accordo con le difese, non si è opposta alla sospensione della reclusione a condizione che gli imputati, di età compresa tra i 24 e i 44 anni, non commettano alcun reato per due anni e versino un risarcimento pari a 24.610 euro agli agenti di polizia feriti, Non potranno nemmeno avvicinarsi a un centinaio di metri dallo stadio di calcio El Molinón.