Derby di campo e di mercato: il Besiktas spera di avere Pjanic contro il Galatasaray

Galatasaray e Besiktas scandiscono l'attesa...

Besiktas settimo con 45 punti, in un campionato dominato dalla capolista Trabzonspor a quota 67, e Galatasaray decimo con 35 punti. Parte in questo modo la settimana che porta al derby di lunedì 14 marzo allo stadio Turk Telekom con il Galatasaray che giocherà in casa. I bianconeri del Besiktas non sanno ancora se, fisicamente, Pjanic ce la farà a recuperare per la partita. Mentre è certo che sarà disponibile il 32enne difensore croato Vida vicecampione del mondo con la sua Nazionale a Russia 2018.