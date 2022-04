Derby di Francia vietato ai tifosi del Marsiglia: Parco dei Principi off limits contro il PSG

Il ministero dell'Interno francese ha vietato ai tifosi del Marsiglia di partecipare al "Classique" di Ligue 1 della domenica di Pasqua con gli acerrimi rivali del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi

Il ministero ha pubblicato l'ordinanza, annunciando il divieto di viaggio di 24 ore, a meno di 36 ore dall'incontro tra la capolista PSG e il Marsiglia secondo in classifica ma a 12 punti di distacco. “Dall'ora zero alla mezzanotte di sabato 16 aprile, è vietato il movimento individuale o collettivo, con qualsiasi mezzo, di chiunque rivendichi lo status di sostenitore dell'Olympique Marsiglia o si comporti come tale tra i comuni del dipartimento delle Bouches-du-Rhône, da un lato, e i comuni della regione dell'Ile-de-France, dall'altro".