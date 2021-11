Derby di Montevideo: biglietti falsi e bagni devastati, 8 arresti e danni per migliaia di dollari

E' finita 0-0 fra Penarol e Nacional Montevideo, ma le notizie attorno al derby assomigliano ad un bollettino di guerra...

Otto tifosi del Nacional Montevideo sono stati arrestati nel vecchio edificio dell'aeroporto per aver tentato di entrare allo stadio per il derby con il Penarol con "biglietti falsi", secondo il portale di Montevideo con il ministero degli Interni come fonte. In un secondo momento sono stati rilasciati. L'Aviazione della Polizia ha ripreso dall'alto (nella foto) il trasferimento dei tifosi del Nacional dall'ex aeroporto allo stadio per la sfida poi finita 0-0.