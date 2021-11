Derby di Porto Alegre: l’Internacional inguaia il Gremio, giocatori in festa con le…bare e la lettera B!

Le bare nerazzurre in campo per "gufare" la retrocessione del Gremio. La prodezza è dei giocatori dell'Internacional Porto Alegre, a derby appena vinto...

Incredibile quello che è successo al termine del derby di Porto Alegre: i giocatori dell'Internacional hanno mostrato bare di cartone con i colori del Gremio e una B per festeggiare la vittoria per 1-0 che ha direttamente aggravato la crisi dei loro rivali, che sono in zona discesa. E' in quel momento che, nel finale, il derby è diventato un polverone con rissa assortita. Taison, di testa su cross di Edenílson nel primo tempo, è stato l'autore dell'unico gol della partita della 30esima giornata del Brasileirao 2021. È stato un derby ruvido, pieno di falli e con il gioco spesso spezzettato.