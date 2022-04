Derby di Porto Alegre, multe salate! Curva Gremio razzista e tifosi Internacional violenti

Il Gfemio vince il derby ma perde in civiltà: dure sanzioni per il coro razzista della torcida, cosa contro cui il club combatte da tempo

Il Grêmio è stato condannato per il coro dei suoi tifosi all'ultimo derby Gre-Nal vinto contro i rivali dell'Internacional di Porto Alegre, giocato il 9 marzo allo stadio Beira-Rio. La strofa "piangi sporca scimmia" ha portato a una denuncia nell'articolo 243-G del codice brasiliano di giustizia sportiva e alla condanna unanime della Corte di giustizia sportiva del Rio Grande do Sul. Il club deve pagare una multa di 3mila euro. Oltre alla punizione per il coro, il Grêmio ha ricevuto anche una multa di 2500 euro per aver lanciato un petardo da parte di un tifoso dopo il derby del Beira-Rio. Da tempo il Gremio sta cercando di bandire i cori razzisti dalla propria torcida, per due anni ci era anche riuscito, ma ora un brutto rigurgito.