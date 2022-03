Derby di Sofia pensando all’Ucraina: pioggia, neve e vento gelido per Levski-Sofia

Il Levski Sofia potrebbe indossare una maglia speciale nel derby di domenica contro il CSKA, una divisa gialloblù per mostrare il proprio sostegno all'Ucraina dopo l'invasione da parte dei russi.

I blu del Levski Sofia quinti in classifica ospitano nel derby domani domenica 6 marzo i rossi del CSKA Sofia, a loro volta secondi in graduatoria a quattro punti dalla vetta. Quelli del Levski hanno anche pensato di scendere in campo con la maglia gialloblù in onore dell'Ucraina, ma sul profilo Instagram del club si fa riferimento solo agli "azzurri" alla vigilia del derby con i rivali cittadini.