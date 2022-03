Derby di Teheran ancora senza pubblico: “Troppi rischi, forse la prossima volta…”

Ministero della Salute molto prudente in Iran in vista del derby di ritorno in campionato fra rossi e blu...

Torna giovedì 17 marzo, nella Persian Gulf Cup (il massimo campionato iraniano), il derby di Teheran conosciuto anche come "Sorkhaby Derby" o anche come Shahravard, insomma Persepolis contro Esteghlal. Ancora una volta il palcoscenico di questa sfida sarà lo stadio Azadi, il più grande stadio del Medio-Oriente. In campionato i blu dell'Esteghlal sono avanti di 6 punti rispetto ai rossi del Persepolis.

A questa sfida di ritorno le due rivali si avvicinano, dopo aver sconfitto le loro avversarie nella 22esima giornata di Iran Professional League (IPL) venerdì. L'Esteghlal ha superato 1-0 il Sanat Naft allo stadio Azadi di Teheran grazie al gol di Amirhossein Hosseinzadeh al 32'. In trasferta invece il Persepolis ha sconfitto il Naft Masjed Soleyman 2-1 grazie a una doppietta di Reza Asadi nel primo tempo.

Ma c'era grande attesa per vedere tornare una buona percentuale di pubblico all'interno dello stadio per questo nuovo derby. E invece l'autorizzazione al Persepolis, che gioca in casa e organizza l'incontro, da parte del Ministero della Salute, non è ancora arrivata e c'è il rischio che il derby della Capitale iraniana si giochi con i tifosi "la prossima volta".