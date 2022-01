Derby e sessismo: gioca il Lecce, i tifosi del Bari insultano Chiara Ciurlia

Le vittime del calcio intollerante: dopo Greta Beccaglia, ecco Chiara Ciurlia

A raccontare il brutto episodio a Il Tirreno, è stata la stessa conduttrice, grande tifosa del Lecce ma che vive e lavora a Pisa da diversi anni. Mentre Chiara come al solito si occupava di raccontare il post partita della squadra giallorossa, alcuni tifosi baresi che hanno cominciato a prenderla di mira con insulti di ogni tipo: “Dopo pochi minuti dall’inizio della trasmissione siamo stati sommersi da tanti commenti di alcuni tifosi baresi e in particolare c’è stato un vero e proprio attacco nei miei confronti. Offese che vanno fuori dalla semplice goliardia calcistica tra Bari e Lecce. Brutte offese personali in quanto donna, ma anche minacce vere e proprie e frasi irripetibili”.

Chiara racconta gli sviluppi: "A un certo punto non riuscivo più ad avere il controllo dei commenti e ho dovuto far intervenire l’editore. Per me è stato difficile portare alla fine la trasmissione. Sono riuscita comunque a fare gli screen shoot delle offese più brutte e insieme alla redazione de Illeccese.it abbiamo informato le autorità competenti segnalando un commento in particolare. Ho sempre cercato di stigmatizzare certi atteggiamenti con un sorriso, come ho fatto anche dopo la partita di Coppa Italia tra Roma e Lecce. Ma stavolta il confine è stato superato. Nel 2022 non sono tollerabili certi atteggiamenti".