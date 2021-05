Derby femminile di Madrid, 0-0 ma grande spavento: sviene il portiere del Rayo Vallecano

Il derby tra Atlético de Madrid e Rayo Vallecano nella Prima Divisione femminile è finito 0-0, ma che tremendo spavento con Patricia Larqué, che ha ricevuto due colpi violenti ed è svenuta prima di essere sostituita.

Patricia Larqué è stata tolta dal campo all'88esimo minuto, dopo essere stata curata per diversi minuti per uno svenimento inaspettato. Il portiere del Rayo Vallecano ha subito due colpi molto pericolosi. Il primo episodio al 49esimo minuto, quando Kylie Strom ha lottato in area con Larqué, che ha preso un colpo alla testa. Ma lei ha potuto continuare nonostante questo, non senza prima essere assistita anche dalla Croce Rossa. Larqué ha continuato con coraggio, in un derby cittadino con l'Atletico Madrid che si è concluso a reti inviolate. Tuttavia, un altro contrasto all'81esimo minuto la ha ulteriormente menomata. È stata curata e, quando sembrava che si stesse riprendendo, ha spaventato tutti svenendo.