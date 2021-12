Derby tra fiamminghi e valloni, sciopero della Polizia: Standard Liegi, meglio rinviare…

La partita di mercoledì 15 dicembre tra Standard Liegi e Beerschot non si è giocata. Il club locale ha riferito che non si è svolta a causa di uno sciopero della polizia. Senza il numero minimo di agenti di polizia necessario, non si gioca.

Redazione DDD

C'è rivalità fra Liegi (capoluogo della regione vallone) e Anversa (comune più popoloso delle Fiandre), per cui meglio andarci cauti. La partita fra Standard Liegi e Beerschot, squadra di Anversa, ha dovuto essere rinviato all'ultimo minuto e non a causa del Covid-19. Standard-Beerschot non si è giocato ieri, mercoledì 15 dicembre. La ragione? Uno sciopero della polizia. Il club di Liegi ha confermato di non avere altra scelta che rinunciare all'organizzazione. "La decisione è appena stata presa. Questa partita non si svolgerà a causa di uno sciopero della polizia che è stato concordato questo pomeriggio", ha scritto la società attraverso i propri social network.

Lo Standard, spiega il club, ha dato alla polizia ogni genere di alternative affinché si potesse giocare, ma nessuna è stata presa in considerazione. "Abbiamo proposto di tutto, dall'organizzazione della partita a porte chiuse al pagamento dei costi aggiuntivi del servizio di sicurezza. Tuttavia, poiché non è possibile raccogliere il numero minimo di agenti di polizia, le autorità non hanno consentito che si svolgesse per motivi di sicurezza", ha approfondito il club di Liegi.