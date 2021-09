Derby Lens-Lille, sedili usati come proiettili: il racconto del tifoso arrivato svenuto in ospedale

Il derby del Nord finisce come il derby del Sud in Francia: interviene anche il Ministro dello Sport. Almeno, a Lens si è tornati a giocare dopo la follia...

Il sangue sulla fronte del tifoso ricorda il modo in cui viene chiamato il Lens: "Sang et or", sangue e oro, il rosso e il giallo delle maglie della squadra,. In occasione del derby del Nord contro il Lille, per rivendicare la supremazia territoriale, sulle sciarpe dei tifosi viene scritto Sang et Nord...