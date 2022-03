Derby mineiro: maxi-rissa organizzata dai social, un morto e un ferito d’arma da fuoco

Rissa selvaggia al derby mineiro tra i tifosi dell'Atlético Mineiro e del Cruzeiro, le due squadre di Belo Horizonte: un morto dopo l'operazione in ospedale. La polizia militare afferma che sono circa 50 i tifosi coinvolti negli scontri

Dopo i terribili incidenti in Messico fra Querétaro e Atlas, altro grave episodio tra tifoserie rivali in Brasile. Questa volta, gli ultras dell'Atlético Mineiro e del Cruzeiro hanno scatenato una rissa che si è conclusa con un morto e un ferito da proiettile d'arma da fuoco.

Durante i combattimenti pre-partita, il derby mineiro si è poi concluso a favore dell'Atletico, un tifoso del Cruzeiro di 25 anni è stato colpito all'addome ed è stato ricoverato in ospedale, dove ha subito un intervento chirurgico d'urgenza, ma non ha potuto resistere alla gravità delle ferite riportate ed è morto. Lo scontro ha lasciato sul terreno anche un altro uomo, un motociclista che si trovava sul posto al momento della rissa. E' stato ferito da un proiettile ma senza essere in pericolo di vita, secondo le autorità. La lotta si è conclusa con diversi feriti, tutti con ferite lievi. I tifosi del Cruzeiro hanno usato bastoni di legno, barre d'acciaio, pietre e fuochi d'artificio per attaccare il gruppo rivale. Finora, nessuno è stato arrestato in relazione agli incidenti.