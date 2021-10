Derby perso in casa e tribuna crollata: Nec Nijmegen, si continua nello stadio vuoto

NEC senza alternative, continua a giocare le partite casalinghe del campionato olandese senza tifosi nel proprio stadio vuoto con la tribuna crollata. Durante la settimana non è stata trovata nessuna alternativa.

Le partite di calcio tra il Vitesse di Arnhem e il NEC di Nimega sono note in Olanda come il Gelderse derby. È la competizione tra le due più grandi città della provincia olandese del Gelderland. Se le partite tra Vitesse, NEC, De Graafschap e in passato FC Wageningen sono descritte genericamente come i Derby dell'Est olandese, l'appellativo di Gelderse derby si applica solo a un NEC-Vitesse. La partita è stata giocata ufficialmente 117 volte dal 1916. Il Vitesse ha vinto 39 volte, la partita si è conclusa con un pareggio 35 volte e il NEC ha vinto 43 volte. L'ultima sfida l'ha vinta il Nec 1-0 nello scorso weekend. Ma con un problema...

Uno dei terrazzamenti dello stadio del NEC Nijmegen, il McDOS Goffertstadion, è crollato durante la festa dei tifosi della squadra rivale, il Vitesse, subito dopo la vittoria (0-1) nel derby regionale dell'Eredivisie. Nonostante le immagini impressionanti, l'incidente si è risolto senza feriti gravi. Con gli eventi successivi al derby ancora in mente, il direttore generale del Nec Nijmegen Van Schaik approfondisce la situazione: "Stiamo guardando cosa è possibile fare...". "È stata una settimana difficile", ha detto Van Schaik. “La ricerca di un altro stadio è stata difficile. In parte anche per quello che è successo dopo la partita, quando ci sono stati disordini con i nostri tifosi. Abbiamo avviato discussioni con la Federcalcio olandese e purtroppo devo concludere che non abbiamo trovato lo stadio ideale per far entrare tutti i nostri tifosi entro certi costi. Ecco perché abbiamo dovuto concludere che giocheremo qui, nel nostro stadio, con la tribuna crollata, nella situazione com'è ora intorno a me. In uno stadio vuoto. Non possiamo fare altro", ha detto Van Schaik. Il club di Nimega era alla ricerca di un luogo di gioco alternativo, perché lo stadio Goffert è stato chiuso dal comune di Nimega dopo il crollo di una parte della tribuna in occasione del derby Gelderse NEC-Vitesse. La società di ingegneria Royal Haskoning DHV sta attualmente conducendo un'indagine sulla sicurezza strutturale dello stadio. Fino a quando l'indagine non sarà completata, lo stadio sarà chiuso dal comune di Nijmegen.