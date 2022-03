Derby renano, maglia speciale Bayer Leverkusen: 1930 pezzi unici per l’Ucraina

La mano tesa del calcio tedesco

Domenica 13 marzo alle 15.30, dopo la trasferta odierna del Bayer Leverkusen sul campo dell'Atalanta, andrà in scena uno dei Rheinisches Derby, lo scontro fra lo stesso Leverkusen e il Colonia, due società sportive con sede nella Renania settentrionale-Vestfalia. I padroni di casa sono terzi in Bundesliga con 45 punti, nove in più rispetto Colonia ottavo a quota 36.