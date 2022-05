Dimmi quando: in Turchia l’Adana attacca Mancini, perché non chiami Balotelli?

Mario Balotelli non convocato per il match contro l’Argentina e per le sfide di Nations League: il suo attuale club, in Turchia, non gradisce. Anzi, se la prende proprio...

Redazione DDD

In passato si era proposto lui, poi era anche stato convocato allo stage di Roberto Mancini nel corso del mese di Gennaio. Ma, a marzo, al momento delle convocazioni per i playoff mondiali, Mario Balotelli non c'era, come tutti ricordiamo, e sono spuntati i primi malumori famigliari. Adesso, però, dopo i cinque gol segnati da SuperMario contro il Goztepe nell’ultimo turno del campionato turco, è il suo attuale club che non si capacita di come il suo attaccante venga ignorato dal Ct azzurro.

Proprio così, l’Adana Demirspor, la squadra allenata da Vincenzo Montella, il club in cui Mario Balotelli ha fatto bene in questa stagione segnando ben 18 gol in campionato, si è esposta sul proprio profilo Twitter criticando apertamente proprio Mancini per l’esclusione del bomber. “Quando? Siamo sbalorditi che Mario Balotelli, che ha trascorso la seconda stagione da capocannoniere della sua carriera e dato l’esempio con il suo atteggiamento e le sue prestazioni in Turchia, non sia stato selezionato per la Nazionale italiana! E chiediamo: se non ora quando?“. Questo il testo del post sull’account Twitter ufficiale del club turco. Ricordiamo che fra i cinque gol di domenica di Balotelli, l’ultimo è arrivato con una spettacolare rabona.