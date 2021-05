Dinamo Kiev, in 150 per contestare Lucescu anche in trasferta ma la Polizia li blocca

La Polizia ucraina blocca 150 tifosi della Dinamo Kiev: volevano entrare con passaporti falsi allo stadio per continuare a contestare Lucescu, oggi loro allenatore ma in passato tecnico dei rivali dello Shakhtar

La Dinamo Kiev ha vinto il campionato ucraino ed attende la finale di coppa d'Ucraina di giovedì, in una stagione invece molto negativa invece per i rivali dello Shakhtar Donetsk conclusa con l'annuncio dell'addio da parte del tecnico Luis Castro. Ma i tifosi della Dinamo non demordono e continuano la loro contestazione al tecnico Mircea Lucescu, "colpevole" di aver allenato per tante stagioni lo Shakhtar, e quindi al presidente Surkis.