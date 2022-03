Dinamo Mosca, derby con lo Spartak: il club avvisa i tifosi “Niente slogan politici”…

Il derby di Mosca con tanti avvertimenti al pubblico...

Lo Spartak Mosca viene da una deludente sconfitta per 2-0 per mano del CSKA Mosca, che ha dominato completamente l'intera partita. Lo Spartak ora si trova vicino all'essere fuori dalla top 10 del campionato russo. La Dinamo Mosca rimane invece una ferma contendente per il titolo, anche se lo Zenit è il favorito d'obbligo. È stata una stagione di grande rinascita per la Dinamo. Molto particolare, e interpretabile in vari modi con quel riferimento a non fare "cori politici", il comunicato rinvolto dalla Dinamo Mosca ai propri tifosi proprio alla vigilia del derby: "Alla vigilia della partita con lo Spartak, ci rivolgiamo a voi con una forte richiesta di comportarvi con dignità e di non violare le regole di comportamento degli spettatori allo stadio. La Dinamo Mosca condanna qualsiasi manifestazione di razzismo e ritiene che tali incidenti non abbiano posto nelle nostre vite. Tale comportamento non solo danneggia l'immagine del club, porta a pesanti multe, ma può anche portare a procedimenti penali. Vi chiediamo di astenervi dall'utilizzare pirotecnici e altri mezzi vietati, slogan politici, e vi ricordiamo anche l'inasprimento delle sanzioni per le infrazioni durante le partite di calcio. Quindi, per una grave violazione delle regole, viene inflitta una multa da 10 a 20 mila rubli o l'arresto fino a 15 giorni e il divieto di assistere alle partite da uno a sette anni".