Dinamo Zagabria, fuggitivo l’ex allenatore Zoran Mamic: lo ricerca l’Interpol

L'allenatore, condannato per appropriazione indebita di fondi del proprio club, sarebbe dovuto entrare in carcere lunedì scorso. Si sospetta possa essere in Bosnia.

Redazione DDD

Zoran Mamic, ex allenatore croato della Dinamo Zagabria fino al 15 marzo, quando si dimesso, è ricercato per essere arrestato dopo che lunedì scorso non si è presentato al carcere di Remetinec dove doveva iniziare a scontare una pena di 4 anni e 8 mesi per appropriazione indebita di fondi dello stesso club croato. Questa sentenza colpisce anche suo fratello, Zdravko Mamic, condannato a sei anni e mezzo di carcere per lo stesso crimine. Dato che il termine per la loro presenza in carcere è ormai scaduto e visto che entrambi i Mamic non si sono presentati nelle strutture carcerarie, le autorità giudiziarie croate hanno emesso un ordine di arresto rivolto a tutti i paesi dell'Interpol. Da allora i due sono considerati fuggitivi.

Zoran Mamic (Photo by Francois Nel/Getty Images)

I media croati riferiscono che Mamic si trova attualmente nella vicina Bosnia ed Erzegovina, dove dovrebbe essere applicato il mandato di arresto internazionale come negli altri paesi associati Interpol. Mamic, infatti, dovrebbe comparire nei prossimi giorni in territorio bosniaco per la seconda parte di questo stesso caso, in un altro processo da celebrare in territorio bosniaco. Questa parte del processo ha generato un forte interesse da parte dei media in Croazia dopo che Mamic ha accusato i giudici che lo stanno processando di prevaricazioni nei suoi confronti. Questo era l'asse delle sue accuse sia sui media che sui social network dopo essere stato condannato a marzo.

Se il mandato di perquisizione e arresto di Mamic non darà i suoi frutti e se le autorità bosniache decidessero di non estradare l'ex allenatore della Dinamo Zagabria, lui potrà uscirà dal carcere per questa sentenza, ma non potrà lasciare la Bosnia, poiché rischia di essere arrestato in Croazia.