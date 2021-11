Dopo i tumulti contro la Lokomotiv, nuovo derby di Sofia per lo Slavia: arriva il Levski

Lo Slavia Sofia secondo in classifica attende il Levski Sofia non con 9 punti in meno...ma il problema è l'ordine pubblico....

Redazione DDD

Il presidente dello Slavia Sofia, Ventseslav Stefanov, ha parlato del derby di Sofia di domani con il Levski. Ha espresso la speranza che tutto possa andare normalmente e senza eccessi: "Ci sarà pubblico, anche se sarà poco per via della pandemia. Ma anche poche persone, se mancano di ragione, sono capaci di fare danno. Spero che la ragione sconfiggerà la follia. Anche se purtroppo nella nostra partita con la Lokomotiv Sofia o in occasione di CSKA-Lokomotiv Plovdiv, le sciocchezze di alcuni teppisti ubriachi vanno a penalizzare lo sport e le società sportive. La cosa brutta è che il club viene punito dopo, eppure non siamo noi da dover condannare. Cosa può fare la squadra? Cosa posso io o gli altri dirigenti degli altri club?

Un mese fa, la Lokomotiv Sofia ha vinto il derby contro lo Slavia 1-0 con un gol di Octavio al 56', e dalla fine del primo tempo lo Slavia ha giocato con un uomo in meno a causa del cartellino rosso di Georgi Valchev per una gomitata. Ma nel corso del primo tempo, la rissa fra i tifosi delle due squadre con lancio di bidoni della spazzatura in campo, aveva interrotto il derby, poi ripreso, allo stadio "Vasil Levski".