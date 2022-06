Dopo l’addio al celibato con due donne Andy Carroll finalmente si sposa: al suo sì grandi risate

Il sì dell’ex Liverpool accompagnato da tante risate…

di Sergio Pace

Dopo lo scandalo dell’addio al celibato trascorso in compagnia di due donne nella suite privata di un hotel a Dubai, Andy Carroll si è sposato con la sua Billi Mucklow. Una serata ad alto tasso alcolico di fine maggio poteva compromettere tutto e rovinare i piani di matrimonio al 33enne attaccante inglese. Dopo le dichiarazioni della donna (Taylor Jane Wilkey), fotografata in accappatoio sorridente vicino al giocatore che dorme (in camera anche la sua amica Phoebe Robb), che hanno buttato tanta acqua sul fuoco (“Abbiamo bevuto molto sì, ma non è successo nulla. Andy si è messo a letto, ubriaco, e si è addormentato. Non ci ha mai importunate ed è stato un gentiluomo”), alla fine Billi, nonostante la rabbia per l’accaduto e la sfuriata andando via di casa e buttando l’anello di fidanzamento da 200.000 sterline, ci ha riflettuto su e si è convinta.

Ha perdonato Andy e via col matrimonio per scacciare via questi turbolenti eventi.

Un “sì” tra grandi risate

Come riportato dal Sun, il matrimonio tra Andy Carroll e Billi Mucklow, nonostante tutto, si è svolto in un clima sereno e festante. Gli stessi invitati hanno confermato che il lieto evento si è svolto come se non fosse successo nulla all’addio al celibato. Anzi, c’è stato un momento davvero topico. Dopo la frase di rito pronunciata dal celebrante “Chi conosce un motivo per cui quest’uomo e questa donna non si debbano sposare, parli ora o taccia per sempre” tutti si sono lasciati andare a grandi risate. Magari per qualche secondo Carroll avrà sudato freddo ma, tra il divertimento generale, subito dopo si è messo a ridere anche lui assieme alla sua Billi.