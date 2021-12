Dopo le follie dei derby Vallone e di Anversa: trasferte vietate per 2 settimane in Belgio

Condanne unanimi per i fatti di Liegi e di Anversa. E anche decisioni conseguenti...

I tifosi di calcio in trasferta saranno temporaneamente banditi dalle partite in Belgio dopo che due partite sono state segnate dalla violenza durante il fine settimana. La Lega belga di calcio ha dichiarato che il divieto rimarrà in vigore fino alla fine dell'anno. "La misura equivale a un periodo di riflessione", ha affermato la lega in una nota aggiungendo che il divieto riguarderà le partite di campionato nelle due massime divisioni e i quarti di finale della Coppa del Belgio. La partita tra Standard Liegi e Charleroi di domenica, derby vallone, è stata interrotta all'88esimo minuto dopo che i fan dello Standard hanno lanciato razzi e sono corsi in campo. Le riprese video hanno mostrato i fan dello Standard che si avvicinavano alle tribune dove sedevano i tifosi del Charleroi e lanciavano oggetti contundenti nella loro direzione. In quel momento il Liegi stava perdendo 3-0 in casa.