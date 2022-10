Elicotteri e fumogeni: il derby di Graz inizia con 7 minuti di ritardo…

Per la prima volta dopo 15 anni si è tornati a giocare un derby di Graz tra SK Sturm Graz e Grazer AK. Ma per diversi minuti tifosi e giocatori hanno dovuto pazientare, perché una nuvola di fumo ha impedito il puntuale calcio d'inizio alle 18.00.

Anche un elicottero nei cieli cittadini per tifare Sturm Graz, che ha poi effettivamente vinto il derby 1-0 passando il turno in coppa d'Austria. Le marce verso lo stadio dei due tifosi hanno bloccato la città. Poi tanti, tanti, fumogeni allo stadio.

L'arbitro Alexander Harkam ha dato il via al match solo sette minuti dopo. In ogni caso, ciò non ha inumidito l'atmosfera. Ricordiamo che lo Sturm Graz ha pareggiato di recente 2-2 all'Olimpico contro la Lazio in Europa League.