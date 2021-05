Energia rinnovabile e scouting: la nuova vita di Milan Rapaic

Il 47enne croato non dimentica Perugia, la Serie A, il gol all’Italia ai Mondiali del 2002, ma critica poi il “troppo calcio al computer” di oggi

Sono molto legato a Perugia. Una città, una piazza a cui voglio tanto bene da sempre e per sempre. Mi dispiace che adesso non giocano nei livelli che meritano, però speriamo un giorno sicuramente di tornare dove ci compete. Non ho mai visto il calcio come un lavoro, ma come un gioco. Però devo dire di aver fatto una carriera molto importante. Sono fortunato, giocavo e mi pagavano: cosa chiedere di più? Mi sono goduto il calcio e dove sono stato sono stato idolo. Il fatto che mi vogliano bene dopo tanti anni mi gratifica”.

Il nativo di Nova Gradiška non dimentica le quattro stagioni perugine, come ha raccontato a Tuttomercatoweb.it: “Avevo tutto: ero ben pagato, stavo alla grande e i tifosi mi volevano bene. Potevo andar via ma chi me lo faceva fare? In tanti sono venuti da me a parlare, però io avevo il contratto a Perugia non pensavo a cambiare aria. Poi Alessandro Gaucci mi disse che il club rischiava di fallire e che la mia cessione avrebbe salvato la società. E sono andato al Fenerbahçe. Anzitutto giocavo per la mia società e la mia squadra, ma ho cercato di far divertire anche i tifosi. Adesso è diverso, non vedi più un dribbling, non ci sono i Totti o i Del Piero. Gli allenatori oggi ti ingabbiano. E poi c’è troppo calcio al computer. Tutti schemi, secondo me persino falsi. Ma alla fine la differenza la fanno i giocatori che non seguono schemi e faccio un esempio attuale: Mbappé”.