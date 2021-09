Enock, il “grande fratello” di Balotelli trova squadra: il Menemenspor, serie B turca

Non solo Mario, adesso anche Enock...

Mario Balotelli non è più solo in Turchia. Suo fratello, Enock Barwuah, era rimasto senza squadra dopo l'esperienza in Serie D con l'USD Caravaggio, ma adesso l'ha trovata e non lontano da Super Mario...L'ex gieffino ha firmato per una stagione con il Menemenspor, formazione di 1. Lig, la seconda divisione del calcio turco. Il classe '93, che ha giocato la sua ultima partita ufficiale nel febbraio del 2020, si stava allenando da qualche tempo al fianco al fratello maggiore, all'Adana Demirspor.