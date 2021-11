Eritrea Under 20 femminile: cinque giocatrici scomparse prima di un torneo in Uganda

La polizia ugandese sta indagando sulla scomparsa di cinque calciatrici della squadra nazionale femminile dell'Eritrea U20, scomparse dal loro hotel poche ore prima del campionato femminile CECAFA 2020. Il sospetto: la fuga dal regime.

Cinque calciatrici della nazionale femminile eritrea U20 sono scomparse questo martedì dal loro hotel nella città ugandese di Jinja (nel sud del Paese), dove avrebbero dovuto disputare un torneo regionale, e si sospetta siano fuggite. Come confermato in un comunicato dal Consiglio delle Federazioni calcistiche dell'Africa orientale e centrale (CECAFA), è stata confermata l'assenza delle cinque calciatrici. "La questione è stata segnalata alla polizia di Jinja e le indagini sono in corso", si legge nel testo. "Cecafa, la federazione dell'Uganda Football Association (FUFA) e la polizia stanno facendo del loro meglio per individuare questi giocatori", ha aggiunto la nota.