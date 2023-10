Everton, Dyche contro gli arbitri del derby: “Klopp non vedeva l’ora di togliere Konate…”

Ashley Young dell'Everton è stato espulso per due falli ma Konate è sfuggito al secondo cartellino giallo.

Redazione DDD

Sean Dyche ha descritto la decisione dell'arbitro Craig Pawson di non espellere Ibrahima Konate nel derby del Merseyside come “quasi impossibile”. L'Everton è stato ridotto i 10 uomini alla fine del primo tempo ad Anfield quando Ashley Young ha ricevuto un secondo cartellino giallo, ma Pawson ha deciso di non prendere la stessa decisione a metà del secondo tempo quando Konate ha colpito Beto.

I Toffees erano riusciti a mantenere la partita a reti inviolate fino a quel momento...

Mohamed Salah ha poi segnato un rigore dopo che una revisione del VAR ha colto il mani di Michael Keane e l'attaccante ha aggiunto il secondo gol nei minuti di recupero per dare al Liverpool la vittoria per 2-0. Il tecnico dei Toffees Dyche è stato ammonito in seguito alla decisione su Konate e ha detto: “Non ne ho idea. Ho chiesto all'arbitro e lui ha detto che non pensava che fosse un'infrazione ammonibile e lo ha capito subito. Non so cosa sia allora. Penso che le persone che erano qui oggi rimarrebbero sbalordite dal fatto che non fosse un secondo giallo. Il loro manager lo ha sostituito il più velocemente possibile, si è reso conto. Non voglio parlare di arbitri. Non ricordo l'ultima volta che ho parlato così apertamente di arbitri e decisioni, ma per me è incredibile.

“E ho preso un cartellino giallo. Non so nemmeno perché ho ricevuto un cartellino giallo. Era quasi impossibile. Per aver letteralmente gesticolato come probabilmente facevano tutti nello stadio. È ridicolo. Finirei nei guai quindi non mi farò coinvolgere troppo, penso di cercare di essere onesto. Penso che nel calcio moderno sia quasi impossibile che questo non sia un secondo giallo".

Dyche non si è lamentato della decisione di Young o del rigore, dicendo: “L'espulsione può succedere. Penso che il primo sia un tocco e via, il secondo giallo è un giallo. E' così che va. Il rigore, non mi piace la regola moderna ma ne sono consapevole. Non penso che sia un atto deliberato, ma queste sono le regole ora. Devo dire che mi sto annoiando tutto questo correre davanti alla TV. Sappiamo tutti cosa succederà. Stanno parlando di accelerare il gioco, perché non andare avanti? C'è qualcuno in un ufficio con 47 inquadrature. Se è rigore, è rigore”.

Dyche ha chiesto che il VAR venga utilizzato per casi come quello di Konate che potrebbero portare a un'espulsione, ma non crede che sul derby di Liverpool abbiano influito gli errori arbitrali di alto profilo nella recente sconfitta contro il Tottenham: "Ne dubito, penso che gli arbitri si limitino ad arbitrare qualunque cosa accada davanti a loro", ha detto. “Penso solo che sia stata una decisione sbagliata. Penso che ci siano state molte decisioni sbagliate, in entrambe le direzioni. Ma questa è una decisione fondamentale in una partita come questa”.

