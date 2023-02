Ex difensore inglese ora fa il vigile del fuoco: nel 2021 nominato per un “Pride of Britain Award”

La sera del 1 novembre 2020, mentre era fuori servizio, Drew se la ricorda piuttosto bene: " Era una sera normale. Io e la mia compagna stavamo uscendo da una stazione di servizio per andare a casa di una sua amica. Ho visto una donna in piedi in mezzo alla strada. Poco dopo ho notato che c'era un'auto con il parabrezza sfondato. Qualcuno stava chiedendo aiuto e, a quel punto, sono intervenuto. Ho preso i guanti e la maschera dal vano portaoggetti, che porto con me in caso di emergenza. Un signore era a faccia in giù e non respirava. Aveva delle ferite importanti alla testa. Un'altra donna era inginocchiata accanto a lui in evidente stato di shock. Ho cercato subito di fermare l'emorragia per poi iniziare la rianimazione cardiopolmonare ".

Dopo aver rianimato e messo in posizione di sicurezza il signore, Drew ha visto l'ambulanza arrivare. Dopo alcuni mesi Ricketts ha saputo che l'uomo è stato in coma per tre settimane, con entrambi i polmoni perforati. "La cosa che più contava è che era tornato a casa ed era ormai in via di guarigione", ha dichiarato Ricketts. Per l'encomiabile gesto Ricketts ha ottenuto una nomination per un "Pride of Britain Award" nel 2021 (la cerimonia di premiazione annuale si svolge nel Regno Unito dal maggio 1999 e premia i cittadini britannici che si sono distinti in modo coraggioso in situazioni difficili). "Anche se poi non l'ho vinto, ho provato un grande orgoglio. Non ho fatto tutto questo per diventare un eroe. Per fortuna mi sono ritrovato ad essere la persona giusta, nel posto giusto, al momento giusto".