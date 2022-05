Ex giocatore di Lazio e Napoli indagato per revenge porn: scatta la perquisizione

Caso di revenge porn nel mondo del calcio: l’ex giocatore indagato…

A tenere banco in queste ore è il caso di revenge porn che vede indagato l’ex giocatore di Lazio, Napoli e Lecce, Angelo Paradiso. Gli inquirenti vogliono far luce sulla vicenda, in particolare per un filmato hard diffuso senza consenso. Il fatto riguarda la brevissima relazione tra l’ex calciatore e una famosa e giovane attrice. Paradiso è ora sotto inchiesta per diffusione illecita di video sessualmente espliciti, stalking, estorsione e diffamazione, come riportato da La Repubblica. Gli agenti della squadra mobile della quarta sezione nei giorni scorsi hanno provveduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo.