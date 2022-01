Fa entrare abusivamente 150 tifosi al derby umbro: danno alla sicurezza, Daspo di 6 anni

L’indagine è stata condotta dalla Digos perugina, unitamente a personale della polizia Scientifica, attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza dello stadio di Perugia.

"Il fatto – spiega la Questura e come riporta Umbriaon.it – è accaduto durante le fasi di afflusso della tifoseria locale quando l’uomo, poco prima dell’inizio dell’incontro, dopo aver fatto regolare accesso nel settore della tribuna ‘Est’, si è diretto nell’area di massima sicurezza dello stadio con l’intento di spingere il maniglione antipanico e aprire la porta di evacuazione. Il tentativo però è andato in porto parzialmente grazie al tempestivo intervento degli steward in servizio ai tornelli che, con non poca difficoltà vista la calca dei tifosi, hanno rimesso immediatamente in sicurezza il varco". Il Daspo sarà valido per 6 anni, con obbligo di firma: una misura non nuova visto che già dopo il derby del 2009, l’uomo era stato colpito dello stesso provvedimento.