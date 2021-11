Farkhunda Muhtaj al derby di Barcellona: serata d’onore per la capitana dell’Afghanistan

Nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Barcellona ha ricevuto Farkhunda Muhtaj, ispiratrice della fuga dall'Afghanistan delle giocatrici della squadra giovanile e delle loro famiglie.

Mano nella mano con il dipartimento Inclusione e Diversità del Club, Muhtaj ha potuto vedere in diretta dal Camp Nou il debutto come allenatore di Xavi Hernández, uno dei suoi idoli, nel derby vinto 1-0 sull'Espanyol e ha visitato la Ciudad Deportiva Joan Gamper, oltre ad aver incontrato i membri del Barça Femminile. Muhtaj è in Catalogna per condividere la sua esperienza sportiva e umana, occuperà un posto d'onore in area e vedrà la decisiva partita di Champions League che la squadra del Barça giocherà contro il Benfica, dove sarà ricevuta dal presidente, Joan Laporta, dal vicepresidente sportivo, Rafa Yuste, e dal vicepresidente istituzionale, Elena Fort, che le regalerà una maglia personalizzata. Farkhunda Muhtaj è un punto di riferimento per tutte le ragazze in Afghanistan, ma è anche un'eroina per i membri della squadra di calcio giovanile di questo Paese, perché ha ispirato e svolto un ruolo fondamentale nella missione battezzata "Pallone da calcio" per far emergere questi ragazze e i loro parenti al momento della ripresa del potere da parte dei talebani.