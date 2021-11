Finisce il derby e inizia la violenza: Empoli, la vittima è Greta giornalista in diretta tv

Davvero un brutto episodio…

Giocatori in campo con il viso segnato di rosso contro la violenza sulla donne e la violenza viene perpetrata proprio al termine di una partita di calcio. La giornalista Greta Beccaglia sta raccontando le reazioni dei tifosi all'esito del derby dell'Arno, Empoli-Fiorentina 2-1, all'uscita dallo stadio e uno di questi le tocca il fondoschiena mentre lei non può difendersi perché sta lavorando ed è in diretta tv durante "A tutto gol" su Toscana TV. Immediata la solidarietà della calciatrice veneziana Agata Centasso.