Flamengo, Gabigol fa doppietta e provoca i tifosi avversari: risse e proteste

Atletico Paranaense-Flamengo 2-2: lo show di Gabigol...

Redazione DDD

Gabigol non è solo uno dei migliori attaccanti del Sud America, ma anche uno dei più controversi... E questo martedì, nella partita tra il Flamengo e l'Atletico Paranaense per il campionato Brasileirao, ha dimostrato ancora una volta perché è uno dei protagonisti più piccanti: ha fatto un gesto in faccia ai tifosi rivali ed è scoppiato un pasticcio. L'attaccante del Flamengo, capocannoniere dell'attuale edizione della Libertadores con dieci reti (la sua squadra giocherà la finale contro il Palmeiras ), è uscito da una striscia di nove partite senza fare gol. E finalmente è riuscito a uscire dalla crisi: allo stadio di Curitiba ha segnato una doppietta in soli 12 minuti. E l'ha celebrata davanti alla tribuna dei tifosi locali...

L'ex Inter ha messo la mano destra sull'orecchio, per provocare i torcedores del Paranaense, che l'avevano preso di mira. Poi l'artefice della vittoria sul River Plate nella finale di Copa Libertadores del 2019 ha messo un po' di pepe e ha chiuso il suo mini show con la sua classica celebrazione. Come facile immaginare, la celebrazione ha fatto esplodere di rabbia i tifosi locali. Ma non solo i tifosi hanno alzato di qualche grado la temperatura... Anche i giocatori della squadra di Curitiba: è scoppiata una rissa e la partita è diventata ancora più ruvida di quanto già non fosse. Da parte sua, l'attaccante ha parlato all'intervallo della partita, cosa che sarebbe strana nel calcio argentino ma è comune in Brasile. "Parlate di me, con il dovuto rispetto, quando segno, quando non esco. Quando esco, quando non esco. Questo è quello che faccio tutta la vita: segnare gol", ha raccontato al giornalista che lo ha intervistato sul campo di gioco.

Anche se la doppietta di Gabigol è servita al Flamengo per passare velocemente in vantaggio e andare al riposo con un 2-0 a proprio favore, ma nella ripresa il Paranaense si è preso la sua rivincita: e ha finito per pareggiare 2-2 in uno degli ultimi minuti di recupero.