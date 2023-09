Francia, coreografia in onore del Papa al Velodrome di Marsiglia

Le autorità locali stimano che allo Stadio Vélodrome per la Santa Messa ci fossero circa 50.000 fedeli e che lungo il percorso per arrivare allo stadio fossero presenti circa 100.000 persone.

Papa Francesco è da sempre legato al calcio. Il pontefice è tifosissimo del San Lorenzo, mentre in Italia simpatizza per la Lazio. Il suo amore per il football è indiscutibile ma anche gli appassionati non hanno mai smesso di seguirlo con piacere.