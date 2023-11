Fuga d’amore per Diletta e Karius: a Dubai con Aria

La sosta dei campionati concede qualche giorno di riposo ai giocatori non convocati dalle proprio nazionali che possono godersi qualche momento di relax con la famiglia. È il caso di Loris Karius e della sua compagna Diletta Leotta che ne hanno approfittato per una fuga d’amore a Dubai, ovviamente insieme alla loro piccola bimba Aria.

Per Diletta è un momento molto gratificante anche dal punto di vista lavorativo: lo scorso weekend infatti, con Dazn, è volata in Spagna per il derby di Siviglia tra il Siviglia e il Betis (terminato 1-1).

Non lo stesso si può dire di Loris Karius, secondo portiere del Newcastle. I Magpies vengono da due sconfitte consecutive, entrambe per 2-0. In Champions League con il Borussia Dortmund e in Premier contro il Bournemouth. Ma l’ex Liverpool ha trovato sicuramente il modo per consolarsi, tra le braccia della splendida compagna e della loro bambina nata lo scorso agosto.