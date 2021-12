Genoa, la famiglia di Galdames sotto attacco sui social: “Il fratello ha scelto il Messico…”

Benjamin Galdames, attaccante dell’Unión Española, ha ricevuto messaggi terribili sui social network per aver scelto la nazionale messicana

Davide Capano

Benjamín Galdames, 20enne attaccante dell’Unión Española e fratello di Pablo, centrocampista del Genoa, ha attraversato un momento di turbolenza sui suoi social network dopo aver deciso di giocare per la nazionale del Messico, il paese in cui è nato, invece del Cile, da dove proviene la sua famiglia.

Al di là del malcontento che la decisione ha suscitato nei tifosi cileni, alcuni hanno provato ad andare oltre e minacciarlo direttamente tramite messaggi privati. Lo stesso calciatore ha condiviso su Twitter l’immagine della chat in cui è stata attaccata pesantemente anche la sua famiglia: “Io invento figlio di p******, proprio come tutti i tuoi fratelli str****. Speriamo che uccidano tutti insieme, che sarebbe un trionfo per il Cile, di più che vincere un Mondiale. Bastardo figlio di p******”.

Benjamín Galdames è stato convocato sia dal Cile che dal Messico per l’amichevole tra le due squadre disputata il 9 dicembre scorso, e conclusasi 2-2, senza che il giocatore fosse entrato in campo. In questo contraltare, il calciatore era in panchina, pronto a entrare, per la selezione guidata dal ct Gerardo Martino.

Dal canto suo, l’allenatore della Roja Martín Lasarte aveva dichiarato a tal proposito: “La decisione del ragazzo è di gareggiare per il Messico, non vedo alcun margine. Non siamo in tempi di cose strane, la vedo come una decisione matura e ponderata ed è un peccato perché è un calciatore con un grande futuro. L’idea era che si unisse a noi, ma si rispetta. Infatti, la sua famiglia gioca con noi, suo fratello Pablo è un habitué con noi e beh, alla fine resteremo con alcuni Galdames (il terzo fratello si chiama Thomas, ndr), ma è una decisione personale”.