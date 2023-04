Germania, disordini in epoca Covid: 20 mesi di carcere per 2 ultras della Dynamo Dresda

Una festa trasformata in rivolta. Adesso arriva la condanna: 20 mesi di carcere per 2 ultras del gruppo conosciuto come K Block, appartenenti alla Dynamo Dresda per i fatti avvenuti nel maggio del 2021

In quell'occasione la compagine tedesca aveva ottenuto la promozione in Bundesliga 2 e, nonostante il divieto di uscire a causa della pandemia causata dalla diffusione del COVID 19, in migliaia si sono radunati in strada per festeggiare il lieto evento.