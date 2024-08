Germania, mancano gli agenti di Polizia: derby della Turingia rinviato due volte

Il derby della Turingia era stato originariamente programmato dalla NOFV nel fine settimana delle elezioni statali. Tuttavia, in quella data la polizia non disponeva di sufficienti servizi di emergenza, motivo per cui il derby è stato rinviato a mercoledì 4 settembre 2024 alle 17.00. Le due curve hanno protestato contro la scelta di giorno e orario. I tifosi delle due squadre hanno minacciato di organizzare manifestazioni di protesta per il giorno stesso della partita.